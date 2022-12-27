利比亞團結政府與東部勢力換囚 釋放戰機飛行員

（法新社的黎波里26日電） 利比亞媒體今天報導，利比亞團結政府與東部敵對勢力交換囚犯，釋放東部軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）2019年攻擊首都的黎波里時被俘虜的飛行員蓋然（Amer al-Orfi al-Gajam）。

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根據相關報導和社群媒體上的照片，利比亞團結政府將蓋然釋放，以交換哈夫塔部隊所關押的15名囚犯。哈夫塔的軍隊支持敵對政府，並控制利比亞東部與南部的大部分地區。

法新社報導，從社交媒體上的照片看來，哈夫塔部隊高階成員蓋然蓄着長鬍子，穿着傳統的利比亞長袍和背心。

2011年人民起義推翻了強人格達費（Moamer Kadhafi）政權，也造成權力真空，隨後由一連串的武裝團體填補。

哈夫塔的部隊自封為利比亞國民軍（Libyan National Army），就是後來出現的最強大團體之一。

2019年，哈夫塔佔領南部大部分地區，並對的黎波里發動攻擊。

同年12月，政府軍表示他們在首都以西約45公里處擊落了一架俄制米格-23戰鬥機（MiG-23），並俘虜了飛行員蓋然。

哈夫塔的部隊後來宣布，由於「技術性故障」，他們失去了一架米格-23戰機，飛行員已被俘。

哈夫塔方面目前尚未就報導中的換囚行動立即發表聲明。

© 2022 AFP