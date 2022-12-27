有樣學樣 2022年多國候選人模仿川普指控選舉舞弊

（法新社華盛頓27日電） 從美國、巴西到以色列，選民在2022年飽受一連串與選舉相關的不實資訊所擾，但許多選民並不買帳美國前總統川普對民主進程充滿陰謀論的那一套說法。

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社群媒體推特（Twitter）、臉書（Facebook）、TikTok和YouTube充斥假訊息，從利用深偽技術（Deepfake）的換臉影片，到竄改的照片，在在試圖操縱選民，民主倡議人士則指控這些平台在打擊不實訊息上做得太少。

今年，世界各國有多名候選人模仿川普的招數，提出沒有根據的選舉舞弊指控，但在美國和巴西等國家，仍有許多選民不吃這一套。

11月的美國期中選舉並未出現各界廣泛預期的共和黨「紅潮」，反而許多川普欽點的候選人在緊繃的選戰中敗下陣來。觀察人士指出，這些人持續拒絕接受2020年大選結果，或許是拖累其選情的原因。

華盛頓大學知情公眾中心（Center for an informed public）學者柯斐德（Mike Caulfield）告訴法新社，共和黨領導人和支持者「似乎都擁護陰謀論，結果導致挑出很糟糕的候選人、沒辦法動員選民、選民產生不信任感，以及其他一連串惡果」。

巴西總統大選也出現類似情況。第一輪投票未得到確切結果後，極右派現任巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在缺乏證據的情況下，學川普拿出選舉舞弊說，導致10月底的決選在假消息充斥下陷入緊繃。

波索納洛的左派對手魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）最終取得勝利，而且民調顯示，大眾對選舉過程的透明度依舊抱持很大信任。

然而分析師也警告，許多選民依舊相信波索納洛的指控，巴西打擊不實訊息仍有很長的一段路要走。

以色列11月大選似乎也遵循川普的劇本。以色列前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的右翼聯合黨（Likud Party）在選戰開打後沒多久，就喊出「停止偷竊選舉」（stop the steal）口號。

不實訊息監控組織FakeReporter領導人夏茨（Achiya Schatz）說，「聯合黨提出陰謀論，稱選舉被操縱，還說以色列中央選舉委員會被『深層政府』（deep state）掌控」。

尼坦雅胡後來勝選，在野14個月後重新掌權，聯合黨的選舉舞弊指控也跟着不了了之。

© 2022 AFP