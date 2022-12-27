洛興雅難民船抵印尼 近月第4艘

（法新社印尼大亞齊26日電） 當局表示，1艘載有近200人的船隻今天在印尼靠岸後，洛興雅（Rohingya）難民接受了緊急醫療。這是近幾個月來，第4次有洛興雅難民船登陸印尼。

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數以千計、以穆斯林為主的少數族裔洛興雅人在緬甸受到嚴重迫害。每年都有許多人甘冒生命危險，踏上漫長且昂貴的海上旅行，搭乘狀況不佳的船隻，試圖前往馬來西亞或印尼。

警方發言人溫納迪（Winardy）表示，這艘木船在下午約5時30分抵達印尼最西端亞齊省（Aceh Province）海灘。

「185名洛興雅移民登陸畢迪（Pidie）（地區），包括83名成年男性、70名成年女性和32名兒童。」

溫納迪還說，難民被臨時安置在當地1個設施，衛生工作者正在治療生病的人。

法新社記者表示，有些人看起來非常虛弱和消瘦，醫護人員幫他們打了點滴。1名衛生工作者告訴法新社，有些孩子「嚴重脫水，有些孩子在吐」。

目前不清楚他們航行了多久，但其中1位年輕人說，他們是從孟加拉出發。

14歲的法魯克（Umar Faruq）說：「我們來自孟加拉的洛興雅難民營，希望印尼給我們受教育的機會。」

溫納迪強調，由於越來越常看到難民船登陸亞齊，當局正在協調應對措施。

昨天另有1艘載有57名洛興雅難民的故障船隻，在海上漂流1個月後，停靠印尼西岸。

© 2022 AFP