漫長保育旅程最後一程 泰國野放13隻沙魯斯鶴

（法新社泰國武里喃省27日電） 天剛破曉之際，13隻泰國東方沙魯斯鶴在泰國東北部一處水面泛着漣漪的水庫上空野放，這是泰國為復育這種幾近滅絕的物種所付出的最新努力。

廣告 繼續瀏覽後續

大約50年前，泰國東方沙魯斯鶴（Thai Eastern Sarus）幾乎在泰國消失殆盡，它們最後一次在野外現蹤是在1968年，之後泰國政府、柯叻動物園（Nakhon Ratchasima Zoo）和聯合國聯手拯救這種常被稱為泰國鶴的鳥類。

1989年，他們開始利用柬埔寨捐贈的沙魯斯鶴進行繁殖，2011年首次野放。

國際自然保育聯盟（IUCN）將沙魯斯鶴列入瀕危物種「紅色名錄」（Red List），估計目前僅剩1萬5000隻在野外生存；一般認為沙魯斯鶴的泰國亞種已從泰國野生濕地中消失。

但自2011年以來，已有超過150隻人工繁殖的沙魯斯鶴在武里喃省（Buriram）野放。這種鳥類身長可達180公分、體重近7公斤。

武里喃省省長查瓦特（Chaiwat Chuntirapong）說：「這是泰國鶴能夠獨立生活和繁殖的唯一地方。」

這些頭部長着紅色羽毛的鳥類被裝在特製的大箱子里，從繁殖地濕地和東方沙魯斯鶴保育中心（Wetland and Eastern Sarus Crane Conservation Center）跋涉到Huai Chorakhe Mak水庫，它們透過網眼觀察外面的環境。

13隻沙魯斯鶴在耶誕節當天全部野放，在孩童和圍觀民眾的歡呼聲中，這些巨大的禽鳥大聲鳴叫、笨拙地拍打着翅膀，搖搖晃晃地飛向天空。

這是研究人員漫長旅程的最後一刻，他們從孵化開始悉心照料這些鳥類，逐漸將它們引入野外，然後帶着它們飛向自由。

柯叻動物園研究員塔納（Tanat Uttaraviset）說：「照護員穿上能夠遮掩身體的衣服，套着鳥頭手偶，一步步教導它們覓食和熟悉自然環境。」

他說，在這個漫長的過程中，約有6到7成的沙魯斯鶴在野外存活下來。

在野放之前，每隻沙魯斯鶴都有植入微晶片並加上標籤，讓研究人員得以持續追蹤它們，並改進保育計畫。

除了培育和野放，這項計畫的重要一環是讓人們接受物種與環境方面的教育。

但柯叻動物園園長塔納瓊（Thanachon Kensing）說，它們的棲息地仍受到「廣泛的農業入侵」威脅。

有鑒於此，動物園成立一個學習中心，教育遊客和當地民眾如何更完善保護這些鳥類賴以生存的環境。

看着沙魯斯鶴在波光粼粼的水面上翱翔，研究員塔納只有一個希望。他說：「最終目標是確保這種鳥類的族群量。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）

© 2022 AFP