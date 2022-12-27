烏克蘭前線兒童看不到明天 最大夢想是和朋友散步

（法新社巴赫姆特/利曼26日電） 8歲的麗莎（Lisa Shtanko）站在泥地路邊，看着烏克蘭軍人魚貫而過。俄羅斯入侵後，她是鎮上少數留下來的兒童。

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鎮上幾乎沒電、沒暖氣，大部分朋友也早就不在了，而在記者來訪的當天上午，麗莎家門外才剛剛遭到轟炸。

她站在父親維克托（Viktor Shtanko）身旁告訴法新社：「今天我心情不好，因為有轟炸。」

生活在俄烏戰爭前線的兒童被迫學習管理排山倒海的壓力，專家警告，長此以往，恐導致疾病。

麗莎的家鄉利曼（Lyman）被俄軍佔領4個月，大半個鎮成了廢墟，周圍森林也滿布地雷。烏軍雖在10月間收複利曼，但附近戰爭未見落幕。

42歲的維克托說：「她當然怕，沒什麼比死亡就在身邊 更讓人害怕的，但她有爸爸，沒事的。」

即將到來的除夕和東正教1月7日過的耶誕節，或許能讓人稍稍從戰爭中抽離，但維克托手頭上能送的東西，也只有人道組織捐助的玩具而已。

育有6歲女兒的科斯蒂亞（Kostya Korovkin）說，生活這麼辛苦，有小孩的家庭大多離開了，很多人「沒有理由再回來」。

他告訴法新社，自己無處可去，言下之意，女兒只能被迫在地下室度過漫漫長日，偶爾才能到只剩流浪狗遊盪的街頭閑晃透透氣。

有時她會去這棟建築物的6樓，那裡才有網路可以遠距上課。

大門口有人架起了小耶誕樹，樹上放着糖果，但科斯蒂亞說，「已經沒有可以來拿糖果的孩子了」。

利曼戰火稍歇，頓內茨克地區（Donetsk）東部其他城鎮卻依舊烽火連天，上周總統澤倫斯基意外造訪的巴赫姆特（Bakhmut）已有好些個月遭俄軍重創。

1處20個人躲了8個月的地下室內，14歲的格萊布（Gleb Petrov）用堅定的握手和嚴肅的表情迎接訪客。

格萊布是這地下室唯一未成年者，他照顧老人、照看1隻也住在那裡的黑貓。有時他畫畫、試着閱讀適合成人的書，如果有電，就玩玩手機。

他告訴法新社：「我不考慮未來，我甚至不知道1小時後或1天後會發生什麼事。」

外頭爆炸聲回蕩，格萊布說，他已經學會怎麼分辨敵我戰火的不同。記者問他最大夢想是什麼，他說，只想「和朋友一起散步」。

數十名、甚至數百名兒童仍留在巴赫姆特，他們的父母無法離開、或不願離開。

志工索爾達托娃（Katherine Soldatova）說：「這些孩子都已經長大成人了。」

她隸屬的組織在學校地下室設立了收容所，提供暖氣的房間里放了耶誕樹和電視，「為的是讓他們有些許安全感」。

心理學家尤奇恩查克（Alyona Yukyanchuk）表示，巴赫姆特的孩子處於「永久不安」的狀態，「世界可能在任何1秒背叛他們，所有一切都可能在轉瞬遭到摧毀」。

在非政府組織「SOS兒童村」（SOS Children's Villages）烏克蘭分部任職的尤奇恩查克說，由於爸媽「關心的是生存」，孩子們得學着應付「影響注意力（和）認知資源」、且可能導致長期疾病的持續壓力。

但她說，她盡量保持「一點點樂觀」，不願接受這些孩子會淪為「失落世代」的說法。

她說：「烏克蘭無一處安全，但只有一小部分兒童生活在前線。他們需要關注，但我確信很多人會找到資源。」

© 2022 AFP