人權組織：至少百名抗議人士恐被伊朗判死刑

（法新社巴黎27日電） 設於挪威奧斯陸的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）今天表示，伊朗爆發頭巾革命100多天來，境內各地被捕的抗議人士中，至少100人恐被判處死刑。

廣告 繼續瀏覽後續

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，9月16日於遭宗教警察羈押期間死亡，在全國各地引發已經長達3個多月的示威抗議。

伊朗本月稍早已處決和抗議有關的兩名男子。人權人士表示，當局加強打壓行動，是為了讓大眾心生恐懼。

「伊朗人權」在27日發布的報告中列出100名被捕人士，他們可能將面臨處決，其中至少11人已被判處死刑。這份名單中有5名女性。

報告還表示，許多被捕人士尋找委任律師的管道有限。

「伊朗人權」主任阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）說：「利用判處死刑和執行部分死刑判決，他們（當局）想要民眾回家去。」

他告訴法新社，「此舉雖發揮了部分效應」，但「我們觀察到普遍上是對當局更為不滿」。

「這種透過處決散播恐懼的戰略已經失敗。」

「伊朗人權」公布截至今天的最新數據顯示，這波頭巾革命已經造成476名抗議人士喪生。

© 2022 AFP