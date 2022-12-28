孟加拉首條捷運線通車

（法新社達卡28日電） 孟加拉首條都市捷運線今天通車，當局希望首都達卡交通壅塞問題可以獲得緩解。嚴重的交通壅塞不但妨礙經濟成長，也常引發塞車動彈不得的駕駛人大發脾氣。

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達卡是全球人口最稠密城市之一，每天在車滿為患的道路上通勤是2200萬居民揮之不去的噩夢。

達卡交通問題也因街頭經常上演的抗議活動和雨季的傾盆大雨而惡化。研究人員表示，達卡每年因塞車導致的經濟損失高達30億美元。

這套高架捷運系統已進行近10年，預計在2030年以前擴大至6條路線，開設超過100個站點。

今天通車的路線是連接達卡外圍和市中心的一段，這段造價達28億美元（相當於新台幣862億元），大多由日本的開發基金挹注。

孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）在通車典禮上表示：「這條捷運也是我們的另一個驕傲。」

「我們誓言將解決達卡交通壅塞的問題。有了6條都市捷運路線，我們將可以辦到。」

這條路線全線營運時每小時預估可載運6萬人次，通勤者熱切期待通車日的到來。

每天得搭近3個小時公車上班的拉曼（Mostafizur Rahman）說：「我們都靠它了。它將減少社會大眾的苦難。」

哈希納也利用通車典禮，紀念參與這項建設的6名日籍鐵道工程師，他們在2016年伊斯蘭極端份子攻擊達卡一家咖啡館時不幸喪生。

© 2022 AFP