巴西總統元旦就職典禮維安 首都警力全神戒備

（法新社巴西利亞27日電） 巴西總統當選人魯拉預定元旦就職，各界擔憂當天可能發生暴力事件。官員今天表示，首都巴西利亞將部署全數警力，以「百分之百」確保總統就職典禮安全。

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上周末，一名涉嫌男子被捕，他被控在巴西利亞（Brasilia）機場附近的一輛燃料車內放置炸藥，欲在1月1日總統就職典禮前製造「混亂」。

這名嫌犯是即將卸任極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者。他告訴當局，他想「阻止」左翼魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）領導下「巴西共產主義的建立」。

這枚炸藥裝置並未爆炸。

魯拉內定的安全部長迪諾（Flavio Dino）25日告訴媒體：「將動員（巴西利亞）聯邦地區百分之百警力，以確保總統的安全，也保護外國代表團和社會大眾的安全。」

魯拉的支持者在社群媒體上表達疑慮，擔心就職典禮當天可能發生騷亂或攻擊，屆時預料將有數十萬人參加巴西利亞的活動。

迪諾試圖保證這次活動將是「安全」且「和平」，他鼓勵巴西民眾出來參加慶祝活動。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）

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