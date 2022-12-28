戰爭、通膨及氣候災難 2022年留下「多重危機」

（法新社巴黎28日電） 全球經濟自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲世界以來一直吃緊，隨着疫情緩和，2022年原本應該是經濟復蘇的一年，卻留下新戰爭、創紀錄高通貨膨脹率和氣候災難等印記。

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「多重危機」（polycrisis）這個詞因為經濟史學家圖茲（Adam Tooze）而普及，用它來形容2022年再貼切不過。但是放眼2023年，恐怕還有更多逆境。

阿姆斯特丹大學宏觀經濟學教授畢慈瑪（Roel Beetsma）說：「自本世紀初以來，危機次數一直在增加。我們從第二次世界大戰之後就沒遇過這麼複雜情勢。」

繼2020年COVID-19疫情引發經濟危機之後，各國在2021年陸續解除防疫封鎖措施，消費價格也開始上漲。

各國中央銀行堅稱高通膨率只是暫時現象、經濟會回歸正常，但俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭，又導致能源和糧食價格飆升。

由於薪資跟不上通膨，許多國家正努力應對生活費用上漲的危機，家家戶戶都被迫謹慎消費。

各國央行今年紛紛開始升息以平抑通膨，但這麼做要冒着讓國家陷入深度經濟衰退的風險，因為更高借貸成本意味着經濟活動會放緩。

在美國和歐元區，通膨終於有了減緩跡象。

經濟合作暨發展組織（OECD）表示，預料20國集團（G20）的物價漲幅會在第4季達到8%，然後於明年下滑到5.5%。

歐洲智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）指出，有27個成員國的歐洲聯盟迄今已撥出6740億歐元（約新台幣22兆元）來保護消費者免受昂貴能源趨勢影響。

歐洲最大經濟體德國，同時也是最依賴俄羅斯能源供應的歐洲國家，佔了其中的2640億歐元。安永顧問公司（EY）調查顯示，有半數德國人說，他們現在只把錢花在刀口上。

升息也傷害了消費者和企業。

美國聯邦準備理事會（Fed）和歐洲中央銀行（ECB）已於12月開始放慢升息步調，但仍暗示必須繼續升息以抑制通膨。

經濟學者預期德國和歐元區另一大經濟體義大利將陷入衰退。英國經濟則已經在萎縮。標普全球評級（S&P Global Ratings）預估歐元區2023年經濟將停滯不前。

但國際貨幣基金（IMF）仍預期2023年全球經濟將成長2.7%，OECD也預期會有2.2%的成長。

作為全球經濟成長一大驅動力的中國近期放寬防疫措施，令人期望這個全球第2大經濟體能開始復蘇。中國長期實施防疫限制不僅傷害經濟，也引發全國大規模抗議。

北京當局本周宣布將自2023年1月8日結束對入境旅客的隔離措施，暗示將對世界重新開放。

但畢慈瑪認為，最大危機在於「慢動作發生」的氣候變遷。

瑞士再保險公司（Swiss Re）表示，自然和人為災難迄今已在2022年造成2680億美元（約新台幣8兆2315億元）經濟損失。光是侵襲美國的伊恩颶風（Hurricane Ian），估計就導致500億到650億美元的保險損失；巴基斯坦的「世紀洪災」也造成300億美元的災害和經濟損失。

各國政府11月在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）中，同意成立基金來彌補脆弱發展中國家因自然災害而蒙受的損失。

不過，即使減少溫室氣體排放量和減緩全球暖化速度有其必要，這場峰會最終仍未針對逐步淘汰化石燃料做出新的承諾。

畢慈瑪說：「這不是迫在眉睫的危機，卻是非常漫長的危機，曠日持久。如果我們做得不夠多，這將會以空前規模對我們造成衝擊。」

© 2022 AFP