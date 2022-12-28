暴風雪打亂美國耶誕節航班 西南航空被罵翻

（法新社紐約27日電） 耶誕假期的暴風雪讓全美各地機場陷入混亂，超過1萬個航班因此被取消，取消航班最多的西南航空（Southwest Airlines）因此被罵翻。

廣告 繼續瀏覽後續

總部設在達拉斯（Dallas）、專營國內市場的西南航空在消費者口碑方面素來享有盛譽，但這回西南航空在社群媒體上被罵到臭頭，勞工領袖更曝光西南航空員工受困的駭人故事。

原本打算昨天從康乃狄克州飛回佛羅里達州打理自家橡皮獨木舟生意的旅客賽吉（Mike Sage）說：「一切徹底崩潰了。」

在西南航空的電話和網路系統都「當掉」後，賽吉直接驅車來到機場、排了兩個小時的隊，24日終於候補到西南航空機位。

但賽吉告訴法新社，他拿到票時，票務人員好心的給了他一個「提醒」、看着他的眼睛說：「如果我是你，我就不會指望這班飛機。我會再訂另一家航空公司的機票，因為我們到處都有機組員受困，機師還只能睡在機場地板上。」

西南航空這次面對的問題是從耶誕節前開始的冬季風暴衍生而來；這場猛烈的風暴嚴重破壞假期旅行網絡，並造成約50人喪命。

根據航班追蹤網站FlightAware資料，雖然截至今天，美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）的航班已大致恢復正常，但西南航空取消了超過2500個航班，也就是正常航班的近2/3。

這場災難不僅影響了西南航空的股價，還引來華府關切。

美國運輸部（Department of Transportation）透過聲明告訴法新社說：「西南航空航班取消和延誤的比例是令人無法接受的，也遠遠高於美國其他航空業者。」

運輸部表示，他們希望西南航空賠償旅客蒙受的損失，並要求旗下機師、空服員和其他員工「做該做的事」，並揚言西南航空若不配合，將對西南航空採取行動。

美國總統拜登轉推運輸部的聲明，美國聯邦參議院商務委員會主席、華盛頓州民主黨籍參議員肯特威爾（Maria Cantwell）也承諾後續會關注此事。

肯特威爾說：「西南航空過去幾天出現的問題不僅攸關天氣。委員會將會調查航班大亂的原因，及此事對消費者造成的影響。」

© 2022 AFP