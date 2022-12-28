民眾喪失希望 古巴今年出現移民美國空前人潮

（法新社邁阿密28日電） 古巴男子龔薩雷茲（David Gonzalez）為了「存活而非生活」工作得筋疲力盡，因此決心前往美國尋找新生活。今年初他加入了大舉移民行列，這成了古巴史上外移人口最多的行動。

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古巴已陷入1990年代以來最嚴重的經濟危機，而現年34歲的理髮師龔薩雷茲再也無法忍受那種生活上的艱困，也無法忍受他向來沒有好感的共產黨政權。

他在佛羅里達州邁阿密（Miami）告訴記者，在古巴「你會失去希望」。他歷經數周行程並穿越了許多國家，才來到邁阿密。

就是這種許多古巴年輕人都會產生的毫無希望感覺，驅策前所未有的大量古巴人外移到美國。美國邊界當局記錄，2021年12月到2022年的一年間，古巴民眾非法越界入境美國的人數超出了22萬7000名。

佛羅里達國際大學（FIU）古巴問題專家杜安尼（Jorge Duany）表示，此一人數超過了古巴以往兩次大規模人口外移的總和，分別是1980年「瑪利爾事件」（Mariel boatlift），共有12萬5000人移民美國；以及1994年一個月內有3萬4000人投奔美國。

© 2022 AFP