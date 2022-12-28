禁阿富汗女性讀大學任職NGO 聯合國籲塔利班撤回禁令

（法新社紐約聯合國總部27日電） 聯合國安理會今天呼籲塔利班收回針對阿富汗婦女與女孩的政策，對阿富汗出現日益侵蝕人權的做法深感震驚。 奉行強硬派伊斯蘭主義的塔利班（Taliban），24日禁止女性任職於非政府組織，引發國際社會的強烈抗議。這是塔利班去年重新掌權以來，限縮阿富汗女權的最新措施。

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塔利班已暫停禁止女性上大學與女孩就讀中學。

聯合國安全理事會在聲明中說，塔利班加強限制阿富汗女子受教權，令安理會「深感震驚」，呼籲讓「阿富汗的婦女與女孩全面、平等且有意義的參與」。 安理會敦促塔利班「重啟學校並迅速收回這些政策與做法，這些措施代表對人權與基本自由的尊重日益受到侵蝕」。

安理會也譴責塔利班禁止婦女任職於非政府組織，警告這將對阿富汗的救援行動造成不利影響。

安理會表示：「這些限制措施與塔利班向阿富汗人做出的承諾和國際社會抱持的期望背道而馳。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼應安理會傳遞的訊息，稱對阿富汗婦女與女孩實施的最新限制，「不合理地侵犯人權，必須撤除」。

© 2022 AFP