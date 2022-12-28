美暴風雪侵襲下 拜登南行度假決定是否參選連任

（法新社華盛頓27日電） 美國總統拜登今天動身飛往美屬維京群島（US Virgin Islands），在致命暴風雪侵襲之際前往加勒比海度假，外界預期他許下的新年新希望，將是參加2024年大選尋求連任。

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法新社報導，福斯新聞（Fox News）主持人今早痛批拜登，指他在美國人民對抗暴風雪之際，「準備去享受美好時光」。

然而，高齡80歲的拜登2022年執政有成，為他累積能量在前往聖克洛伊島（St Croix）度假時宣布尋求連任白宮大位。

拜登以歷來最高齡78歲擔任總統，上任頭兩年面臨一連串令人難以置信的危機，其中大多是前朝政府留下的問題。如果沒有意外的話，這周的陽光假期終於可以讓他好好休息一下。

拜登任期前半經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰和低谷、狼狽退出20年阿富汗戰爭、40年來最高通貨膨脹，以及前總統川普企圖顛覆美國民主的政治餘波等。

拜登去年12月曾規畫赴波多黎各度假過新年，後因COVID-19疫情加劇而在最後一刻取消。

今日，即使疫情尚未結束，拜登今天仍準備前往加勒比海邊度假。

在國內，拜登所屬政黨2022年在立法方面取得一連串勝利，以12月立法保護同性婚姻畫下圓滿句點，至於一度飆漲的汽油價格也幾已回復正常水準。

反觀共和黨國會議員準備在明年1月掌控眾議院之際顯得混亂，仍是共和黨領導者的川普面臨多起法律官司威脅。

難怪拜登在耶誕節前夕於雅虎新聞（Yahoo News）發表一篇專欄文章，文中洋溢着過節的歡樂氣氛。

他寫道：「當我們回顧2022年…及展望未來時…我對美國人民和美國經濟前景滿懷信心。」

美國史上僅有3位總統在做滿第1屆任期後，決定不再競選連任。川普是少數競選失利的總統之一。

拜登若競選連任成功，他第2任就職將是82歲、卸任時86歲，較之前美國總統高齡紀錄保持者雷根（Ronald Reagan）第2任卸任時77歲幾乎大了10歲。

共和黨人試圖把拜登描繪成一個老態龍鐘的人，稱他時而口齒不清、步履蹣跚，以及他常表現出困惑或記性不佳。

支持拜登的人則說，他的從政生涯過去也出現過失態和口吃，但他每天都表現出能勝任這個複雜工作，在鏡頭沒有拍到的時候，他在重要的白宮會議上也展現出許多個人才能。

拜登醫師歐康納（Kevin O'Connor）在一年前的年度報告中指出，除了相對較輕微的衰老跡象外，拜登健康狀況極佳，「適合履行總統職責」。

新的健檢預料近期完成，歐康納的最新健康評估將受到嚴格檢驗。

萬一拜登不參選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）顯然將是替代人選，但她可能面臨挑戰者，引發民主黨內混亂。

拜登於加勒比海度假時做出的決定最初將保密。但白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）表示，宣布決定僅是時間早晚問題。

克蘭表示：「總統將做出決定。我預期，假期後不久就會決定。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2022 AFP