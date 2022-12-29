中國COVID-19疫情飆升 專家擔心成新變異株溫床

（法新社巴黎29日電） 隨着中國取消COVID-19清零措施，病毒得以在擁有全球1/5人口的中國境內迅速傳播。公衛專家警告，中國可能成為新型變異株誕生的「潛在溫床」。

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中國幾乎所有民眾都對先前的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情缺乏免疫力，且其中許多人都還沒接種疫苗，引發其他國家和專家們的擔憂。

日內瓦大學（University of Geneva）全球衛生研究所（Institute of Global Health）所長法拉歐（Antoine Flahault）告訴法新社，每一次新的感染都會增加病毒變異機會。

他表示：「14億人突然暴露在SARS-CoV-2新型冠狀病毒的情況，顯然創造了容易出現新變異株的條件。」 曾任世界衛生組織（WHO）首席科學家的斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指出，很大一部分中國人容易被感染，部分原因在於許多老年人沒接種疫苗或追加劑。

她向網路版的「印度快報」（Indian Express）表示：「我們需要密切關注任何新出現的相關變異株。」

為因應激增的病例數，美國、義大利、日本、印度和馬來西亞本周都宣布，將對中國旅客加強檢疫措施。

印度及日本已經宣布，將強制所有來自中國的入境旅客進行核酸檢測（PCR），這也是法拉歐認為可望解決北京當局疫情資訊延遲的方法之一。

法拉歐說：「如果我們成功對來自中國的任何旅客身上鑒定出的所有病毒進行採樣和定序，就幾乎能在新變異株出現並在該國傳播時馬上得知。」

他也指出：「任何變異株，如果比先前的主要變異株更容易傳播，例如BQ.1、B2.75.2、XBB、CH.1或BF.7，肯定代表着威脅，因為它們會引起新的疫情浪潮。」

「然而，就我們所知，這些已知的變異株似乎都未表現出令癥狀加劇的任何特定新風險，不過未來出現的新變異株仍有可能會發生這種情況。」

© 2022 AFP