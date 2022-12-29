歐盟擬課石油「暴利稅」 埃克森美孚怒提告

（法新社紐約28日電） 美國能源巨頭埃克森美孚公司（ExxonMobil）發言人表示，公司今天向法院遞狀，要求禁止歐洲聯盟（EU）對石油公司課徵「暴利」稅。

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俄烏戰爭導致能源價格飆漲，歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）9月宣布，將針對石油、天然氣和煤炭公司今年暴增的獲利徵收「危機貢獻」。

之後公布的細節顯示，歐盟將針對今年獲利徵收33%的稅金，較2019至2021年的平均稅率高出20%。

歐盟執委會9月間通過這項措施時，小心翼翼地沒用「稅收」一詞，因為歐洲層面的任何新稅收規定，都需要27個歐盟成員國一致同意。

但埃克森美孚德國與荷蘭子公司今天向設在盧森堡的普通法院（General Court）遞狀，針對這項新措施提出訴訟。

埃克森美孚發言人聲明指出：「我們知道能源危機讓許多家庭和企業喘不過氣，我們一直在努力增加對歐洲的能源供給。」

「我們的挑戰只針對無益於生產力的暴利稅，而非針對其他任何降低能源價格方案的元素。」

歐盟執委會發言人告訴法新社，已「留意到」這起訴訟，但「這些遭質疑的措施完全符合歐盟法律」，且是為了因應能源危機，秉持「休戚與共精神」採取的作法。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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