玻利維亞反對派領袖被控犯下恐怖主義 遭當局逮捕

（法新社玻利維亞聖克魯斯28日電） 玻利維亞警方今天以「恐怖主義」罪名逮捕玻利維亞經濟中心聖克魯斯省省長卡馬丘（Luis Fernando Camacho），使得卡馬丘支持者與安全部隊在街頭爆發衝突。

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內政部長卡斯蒂約（Eduardo del Castillo）在推特上說，「我們在此通知玻利維亞人民，玻利維亞警方對卡馬丘執行逮捕令」，並表示卡馬丘將飛往行政首都拉巴斯（La Paz）接受訊問。

前右翼總統候選人卡馬丘正在接受多項指控的調查，包括他涉嫌在2019年左翼總統莫拉萊斯（Evo Morales）的辭職中發揮推波助瀾的作用，以及今年涉嫌煽動在聖克魯斯（Santa Cruz）舉行的抗議。

檢察官辦公室表示，卡馬丘遭控與推翻莫拉萊斯的運動有關，犯下「恐怖主義」罪，但沒有提供更多細節。

與此同時，卡馬丘省長辦公室聲稱，卡馬丘「在一次完全不合常規的警察行動中被綁架」。

在得知卡馬丘被捕後，支持者用鋪路石、樹枝和車輛封鎖聖克魯斯的街道，並要求釋放卡馬丘。支持者還放火焚燒地區檢察官辦公室。目前尚未傳出有任何傷亡。

要求釋放卡馬丘的數十名支持者湧進聖克魯斯的2座機場，導致這2座機場班機停飛，但仍未能攔下卡馬丘飛往拉巴斯的航班。

© 2022 AFP