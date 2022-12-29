避免南海誤判 菲中將簽協議建立直接溝通管道

（法新社馬尼拉29日電） 菲律賓外交部官員今天表示，菲國總統小馬可仕下周訪問中國期間，雙方將簽署協議在兩國外交部之間建立直接溝通管道，以免針對主權有激烈爭議的南海出現「誤判和溝通不良」。

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小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於1月3至5日訪問北京，並將與中國國家主席習近平會面。一名菲律賓外交部官員告訴媒體，相關協議將在這趟訪問期間簽署。

小馬可仕曾經強調，他將不會讓中國踐踏菲律賓在南海的海上權利。這樣的表態與不太願意批評中國的菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）有別。

在媒體報導傳出，北京已開始在南沙群島擴大填海造陸後，菲律賓上周下令軍方加強在南海駐軍。

菲律賓外交部亞太事務助理部長殷比瑞（Neal Imperial）今天表示：「為了避免在西菲律賓海（West Philippine Sea）發生誤判和溝通不良，雙方已經同意簽署協議，在兩國外交部不同層級之間建立直接溝通管道。」

馬尼拉將菲律賓西側海域稱為西菲律賓海。

殷比瑞還指出，這項協議將針對一旦發生爭端時兩國應如何接觸，正式確定相關「程序」。

他表示：「過去雙方可能都在見機行事。可能由菲律賓武裝部隊（Armed Forces of the Philippines，AFP）主動接觸，也可能是其他正式...接觸方式。」

北京聲稱擁有幾乎整片南海的主權，並以沒有法律基礎為由，對國際法院的一起相關仲裁結果不予理會。

菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊也都聲稱對南海部分海域擁有主權，且各自宣示海域有所重疊。

殷比瑞又說，小馬可仕與習近平及其他中國高層領導人會談時，將「繼續維護我國主權」。「總統希望西菲律賓海和有和平穩定局勢。」

彭博（Bloomberg News）20日報導，美國官員提供的衛星影像顯示，南沙群島中的楊信沙洲（Lankiam Cay）、安達礁（Eldad Reef）、牛軛礁（Whitson Reef）及鐵線礁（Sandy Cay）出現新的填海造陸。

菲律賓當天晚間表示「嚴正關切」，隔天並下令軍方加強在南海的駐軍。中國外交部則稱報導「完全沒有事實根據」。

小馬可仕這趟北京行可望簽署多達14項協議。鑒於中國正與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）激烈疫情奮戰，殷比瑞說，小馬可仕和代表團將以防疫泡泡方式出訪，以降低感染風險。

代表團成員包括菲律賓前總統雅羅育（Gloria Arroyo）、高階部會官員和商界領袖。

© 2022 AFP