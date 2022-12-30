日本後現代建築大師磯崎新91歲辭世 曾獲建築界諾貝爾獎

（法新社東京30日綜合外電報導）日本建築大師磯崎新的辦公室今天證實他與世長辭，享耆壽91歲。磯崎新的建築風格以前衛着稱，2019年獲頒有「建築界諾貝爾獎」之譽的普利茲克建築獎。

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磯崎新的辦公室在致法新社聲明中說，磯崎新28日在沖繩的家中因衰老過世，喪禮僅限親友參加。

磯崎新是後現代建築大師，他在歐美風主宰全球建築時，將亞洲與西方的文化歷史影響力結合在一起，融入他的建築設計中，以前衛風格與突破框架的作品聞名。

磯崎新師從丹下健三。丹下健三是首位贏得普利茲克建築獎（Pritzker Prize）的日本建築師，磯崎新則是第8位獲此殊榮的日本建築師。安藤忠雄、伊東�N雄也都曾獲此獎。

磯崎新最着名的作品包括洛杉磯當代藝術博物館（Museum of Contemporary Art in Los Angeles）以及巴塞隆納的聖約迪室內體育館（Palau Sant Jordi），後者是他替1992年夏季奧運設計的場館。

迪士尼公司位於佛羅里達州的「迪士尼行政大樓」（Team Disney Building）等指標性建築也是出自磯崎新之手。

磯崎新1931年出生於日本西南部的大分縣大分市。廣島和長崎遭到原子彈轟炸時，他年僅14歲，日本戰後的廢墟伴隨着他成長。

他說：「我在原爆點附近區域長大。那裡完全是廢墟，沒有建築，沒有大樓，甚至沒有城市。因此，我最初的建築體驗是建築的空虛，我開始思考人們如何重建他們的家園和城市。」

凱悅基金會（Hyatt Foundation）2019年頒發普利茲克建築獎時，讚揚磯崎新將各方面的影響融入作品中。

基金會主席普利茲克（Tom Pritzker）當時說：「在西方文明傳統上影響東方的那個時代，磯崎新是第一批在日本境外打造建築的日本建築師之一。」

他還說，磯崎新的作品「明顯受到他的全球公民身分的影響，實現真正的國際化」。

評審將他的建築描述為「絕不僅是複製現狀」的作品。「他對於有意義建築的探尋，反映在他的作品當中。時至今日，這些建築仍獨樹一格。」

© 2022 AFP