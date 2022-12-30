時尚龐克教母辭世 英國文化大臣致哀

（法新社巴黎29日電） 英國知名設計師「龐克教母」薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）今天辭世，享壽81歲。消息一出，時尚圈、演藝界群起致哀，英國文化大臣也聲明悼念。

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英國文化大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）在推特上寫說：「悲傷的一天，薇薇安魏斯伍德過去和未來都一直會是英國時尚界的偉大人物。」

「她的龐克風格改寫了1970年代規則，一生因忠於個人的價值觀而廣受讚譽。」

薇薇安魏斯伍德以雌雄同體的設計、印上標語的T恤以及不畏當權的叛逆態度聲名鵲起。她也是堅守信念的社會運動人士，將她關心的議題帶到伸展台上，例如氣候變遷。

這位時尚大師2006年獲封女爵士（Dame）。

薇薇安魏斯伍德過世消息一出，時尚界和演藝圈人士紛紛致哀，包括從「辣妹合唱團」（Spice Girls）歌手轉型為時尚設計師的維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）、美國設計師馬克雅可布（Marc Jacobs）、歌手喬治男孩（Boy George）和龐克搖滾歌手比利艾鐸（Billy Idol）等都發文悼念。

© 2022 AFP