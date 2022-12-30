英國釋出20年前內閣檔案 蒲亭不反北約擴張

（法新社倫敦30日電） 根據最新公布的20年前英國內閣文書，俄羅斯總統蒲亭當時不反對北大西洋公約組織（NATO）擴張，英國部會首長與企業則渴望從中國加入世界貿易組織（WTO）擁抱市場改革而獲益。

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英國國家檔案館（National Archives）依循有關英國官方檔案公布的「20年規定」，釋出數千頁的2000至2002年內閣文書（Cabinet Papers），外界得以從中窺探時任英國工黨首相布萊爾（Tony Blair）在權力巔峰時期的決策內幕。

這些資料反映出與當前局勢截然不同的樣貌。當時蒲亭（Vladimir Putin）對於北大西洋公約組織（NATO）擴張不以為意，中國渴望與西方共事，英國也有一位想跟歐洲進一步發展關係的強勢領導人。

根據資料，英國政府當時希望藉着布萊爾與即將卸任的美國總統柯林頓（Bill Clinton）之間好交情，遊說儘快讓布萊爾獲邀前往華府，與新當選總統小布希（George W. Bush）和他的團隊會面。

時任英國駐華府大使梅爾（Christopher Meyer）2001年1月與剛當選美國副總統的錢尼（Dick Cheney）會晤後，他發回電報說：「極右派和極左派會努力撕裂英國與美國關係，如同俄羅斯及法國等其他國家一樣。首相決心避免這種情況發生。」

這份決心反映在美國2001年遭遇911恐怖攻擊後，布萊爾加入小布希行列對阿富汗開戰，以及在2003年攻打伊拉克。但事後證明，參與伊拉克戰爭對工黨的團結造成致命打擊。

此外，2001年1月的一則首相官邸備忘錄概述了布萊爾與當時首屆總統任期還不滿1年的蒲亭接觸情況，內容寫道：「有關北約，蒲亭在莫斯科告訴首相，他不想被視為反北約，也不會嘗試減緩北約擴展速度。」

至於與中國交流部分，資料顯示，美中兩國2001年4月發生南海撞機事件後，布萊爾寫信給當時的中國國家主席江澤民，以調解遭中國扣留的美軍偵察機機組人員處置一事。

北京當局放人後，小布希也寄給布萊爾一封手寫便條感謝他的幫助。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）

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