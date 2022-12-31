4年扳不倒政府 瓜伊多遭委內瑞拉反對派自家罷黜

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（法新社卡拉卡斯30日電）委內瑞拉幾個實力最雄厚的反對黨今天表決，罷黜作為反對派領袖的瓜伊多，此舉象徵由美國所支持的政治博弈以失敗收場。西方當時承認瓜伊多，盼拉下委國總統馬杜洛。

富含石油資源的委內瑞拉深陷困境。自馬杜洛2013年上台以來，當地陷入政治僵局與毀滅性經濟萎縮雙重打擊，已有700多萬委內瑞拉人外逃，約全國1/4人口；人權組織稱這是美洲有史以來最大的人口外移。

這次罷黜投票是由反對派控制的國民議會（National Assembly）進行，表決結果為72票贊成、29票反對、8票棄權通過罷黜瓜伊多；反對派4個主要政黨有3個支持解散瓜伊多的臨時政府。本屬國會的國民議會目前在委內瑞拉僅具象徵意義，因為馬杜洛後來另設新的立法機構取代國會。

自2019年1月以來，瓜伊多一直是委內瑞拉反對派的門面，他當時援引憲法自任為臨時總統，並獲美國等60多個以西方為主的國家承認，這些國家認為馬杜洛在2018年大選是藉舞弊才得以連任。

但當前委內瑞拉的國家機制幾乎牢牢控制於馬杜洛之手，包括國家安全部隊，瓜伊多的過渡政府則控制部分海外資產並擁有不少外國大使館，但因4年來始終沒能拉下馬杜洛，以致支持率一落千丈。

委內瑞拉多年來經濟陷入混亂和貧困，食品、藥品和其他必需品普遍短缺，西方將委國的困境歸咎於馬杜洛的威權統治。

© 2022 AFP