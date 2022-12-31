COVID-19確診病例增 世衛促中國分享疫情資料

（法新社日內瓦30日電） 世界衛生組織（WHO）今天與中國官員見面，談論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例攀升的狀況，敦促他們分享即時數據，以讓其他國家更有效率地因應疫情。

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中國確診病例增加令全球感到擔憂，外界也對中國通報的數據感到懷疑。中國一些醫院與停屍間爆滿，但官方公布的確診與死亡病例數依舊很低。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已敦促北京分享更多疫情資料。

世衛組織說，與中國官員召開這場會議，是為了請北京「提供更多疫情資訊，並提供世衛的專業知識與進一步協助」。

世衛組織表示，中國國家衛生健康委員會與國家疾病預防控制局的官員向世衛簡報中國持續發展的策略，以及關於流行病學、變異株監測、疫苗接種、臨床照護、溝通與研發的行動。

世衛組織在聲明中說：「世衛組織再度要求定期分享流行病狀況的明確與即時數據，包括更多基因定序資料，以及住院、入住加護病房和死亡病例的數據。」

世衛組織要求提供疫苗交付與接種狀況的資料，尤其是易受感染人口與60歲以上長者的情況。

© 2022 AFP