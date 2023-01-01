中國確診病例激增 歐盟開會討論旅行聯合因應措施

（法新社斯德哥爾摩31日電） 中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數飆升，2023上半年歐盟輪值主席國瑞典今天對此表示，歐盟各國下周將召開會議，討論針對中國入境人士的聯合因應措施。

廣告 繼續瀏覽後續

瑞典政府在聲明中說：「在引進可能的入境限制上，瑞典正尋求一個適用於全歐盟的政策。」

1月1日起擔任歐盟輪值主席國的瑞典表示，將在1月4日召開歐洲理事會的危機管理機制「整合性政治危機因應」（Integrated Political Crisis Response, IPCR）會議。

瑞典說：「我們迅速採取必要舉措，這是很重要的。」

中國突然終止嚴苛的COVID-19「清零」政策，導致染疫人數激增，促使多個歐盟國家要求對來自中國的旅客實施采檢。

法國、義大利、西班牙本周要求自中國入境的旅客出示采檢報告。德國雖表示沒有實施例行性采檢的必要，但尋求一個協調方案來監控歐洲各大機場的COVID-19變異病毒株。

歐洲疾病預防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC）上個月29日表示，對旅客進行徹底采檢是「不合理的」，理由是歐洲免疫力已有一定程度，加上歐洲與中國目前傳播的是相同的變異株。

國際機場協會（International Airports Council）歐洲分會表示，對來自中國的旅客實施限制措施「既沒有科學依據，也沒有風險的基礎」。

這個代表歐洲55國和超過500座機場的組織表示，機場廢水分析所得的病毒基因定序，即可以確認中國可能出現哪種變異病毒株，無須對旅客進行采檢。

© 2023 AFP