揮別2022年高低起伏 全球邁向2023年

（法新社雪梨1日電） 全球80億人口迎接2023年，揮別過去12個月起起伏伏，包括歐洲戰爭、價格飆漲、梅西奪世界盃榮耀，以及英國女王伊麗莎白二世、球王比利及前羅馬天主教教宗本篤十六世的過世。

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對一些人來說，2022年是猜字遊戲Wordle的一年，是職場「大離職潮」（Great Resignation）的一年，是泰勒絲（Taylor Swift）新專輯的一年，是奧斯卡頒獎典禮驚天耳光的一年，以及億萬富豪崩潰的一年。

而2022年也是英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）、巴西足球傳奇比利（Pele）、前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）、前中國國家主席江澤民、前日本首相安倍晉三相繼離世的一年，前羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）也在除夕夜去世。

2022這一年，全球人口於11月超過80億的歷史性大關。

然而，2022年最可能因武裝衝突重返歐洲而被人們銘記。俄羅斯入侵烏克蘭迄今300多天，據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）說法，已造成約7000名平民喪生，另有1萬多人受傷，約1600萬烏克蘭人逃離家園。

一些烏克蘭人會默默的以燭光禱告來慶祝新年，另一些人則打算徹夜狂歡以展決心。

23歲、從事電影業的穆登克（Yaroslav Mutenk）說，無論如何，他都要去朋友家慶祝，「我們的敵人，俄羅斯人，可以破壞我們的平靜，但無法摧毀我們的精神」。

© 2023 AFP