教宗主持世界和平日彌撒 向本篤16世致意

（法新社梵蒂岡1日電） 羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在主持新年第一天的世界和平日彌撒時，讚揚「受敬愛的」前教宗本篤16世。本篤16世昨天辭世，享耆壽95歲。

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教宗方濟各說：「今天我們將受敬愛的榮休教宗本篤16世交付給聖母瑪利亞，在他從這個世界前往上帝那裡的路上陪伴着他。」

本篤16世於2013年辭去教宗，成為6個世紀以來首位退位的普世天主教會領袖。他昨天在梵蒂岡的教會之母修道院辭世。

本篤16世2日將移靈至梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）停靈3天，2日到4日每天凌晨2時到下午4時供信眾瞻仰，之後在5日舉行葬禮。

教廷表示：「儀式將莊嚴而簡單。」本篤16世將長眠於聖伯多祿大教堂下方的教宗之墓。

教廷上一次舉行教宗葬禮是若望保祿二世的葬禮，當時吸引了百萬名信徒和世界各地領袖前來致敬。本篤16世則是外界看法較分歧的人物。

教宗方濟各之前在除夕彌撒中公開向本篤16世致上敬意說：「我們懷着激動的心情，在此緬懷一個如此高貴、善良的人。」

教宗方濟各今天上午在聖伯多祿大教堂主持完世界和平日彌撒後，稍後在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）進行三鍾經文（Angelus）祈禱活動。

© 2023 AFP