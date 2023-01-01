美國歌手安妮塔波因特逝世 享壽74歲

（法新社洛杉磯1日電） 公關人員表示，曾獲葛萊美獎肯定的美國歌手安妮塔波因特（Anita Pointer）與癌症搏鬥後，於昨天逝世，享壽74歲。

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安妮塔波因特（Anita Pointer）是節奏藍調團體「指針姊妹合唱團」（The Pointer Sisters）創始成員之一，以I'm So Excited、Jump、Fire等熱門單曲紅遍世界。

安妮塔與姊妹瓊（June）、露絲（Ruth）共組這支來自加州奧克蘭（Oakland）的團體，1973年發行她們的首張專輯，之後一共拿過3座葛萊美獎。

公關尼爾（Roger Neal）在社群媒體Instagram上表示：「我的客戶、指針姊妹合唱團的安妮塔波因特在英勇抗癌後辭世。」

尼爾告訴美國有線電視新聞網（CNN），安妮塔波因特跨年夜在家人陪伴下，於洛杉磯的家中辭世。

波因特家族在聲明中表示：「我們為失去安妮塔深感哀傷，同時又感到寬慰，我們知道，現在她與女兒潔達（Jada）、姊妹瓊和邦妮（Bonnie）一塊兒安息。」

「有安妮塔在那，天堂變成一個更加有愛的美麗所在。」

© 2023 AFP