以色列攻擊敘利亞首都機場 4人喪命

（法新社貝魯特2日電） 敘利亞人權瞭望台組織表示，以色列軍方今天對敘利亞大馬士革國際機場發動飛彈攻擊，造成4人喪命，包括兩名敘利亞軍人。

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國營的敘利亞新聞社（SANA）報導，這起攻擊發生在當地時間凌晨2時左右，導致機場服務中斷。

軍方消息人士告訴敘利亞新聞社，以色列以「密集飛彈火力攻擊大馬士革國際機場（Damascus International Airport）和周圍地區」，造成兩名敘利亞軍人死亡。

但總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，共有4人喪命。 人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdul Rahman）告訴法新社，包括兩名敘利亞軍人在內，共有4名戰士在這起攻擊中喪命；飛彈還擊中黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及親伊朗團體在機場內部和周邊的據點，包括一座武器庫。

自敘利亞2011年爆發內戰以來，以色列已對敘利亞發動數百次空襲，目標是政府軍、伊朗支持的部隊，以及黎巴嫩什葉派武裝團體真主黨戰士。

大馬士革機場上次中斷服務是在2022年6月，起因同樣是以色列攻擊。

以色列很少評論有關以軍攻擊的特定報導，僅再三矢言不會讓宿敵伊朗在敘利亞立足。

以色列國防軍（IDF）少將巴斯尤克（Oded Basiuk）日前說明以軍2023年作戰展望。根據以軍在推特的發文，巴斯尤克說：「我們看到，我們在敘利亞的行動進程是一個例子，顯示持續不斷的軍事行動如何塑造並影響整個地區。我們不允許敘利亞出現真主黨2.0。」

敘利亞2022年因戰爭死亡的人數是2011年爆發內戰以來最少。根據敘利亞人權瞭望台組織彙整的數據，2022年至少3825人死於戰爭，少於前一年的3882人。

敘利亞政府2011年暴力鎮壓反政府示威活動，衝突演變成內戰，經過多年致命戰鬥和轟炸，戰事已於過去3年大幅趨緩，但有時仍會爆發零星戰鬥，聖戰分子也持續攻擊，主要是在敘國東部。

© 2023 AFP