因疫情中斷2年後 南非開普敦嘉年華會盛大回歸

（法新社開普敦2日電） 在南非開普敦（Cape Town），年僅2歲的男孩布齊奇（Thaakir Buzic）拿着鈴鼓，叼着奶嘴，準備加入色彩鮮艷的樂隊，一起上街參加遊行。

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昨天有來自數十個團體的約2萬名表演者，在市中心遊行，為一年一度的「開普敦吟遊詩人嘉年華會」（Cape Town Minstrel carnival）演奏音樂和跳舞。

這場被稱為「第二個新年」（Tweede Nuwe Jaar）的慶祝活動因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷2年後盛大回歸。以往，布齊奇的家人每年都會參加嘉年華會。

這個男孩是13名家庭成員中最年輕的1個。今年，家人由他68歲的曾姑祖母帶領，一起參加遊行，他的家人都是擁有1000名成員的Playaz Inc舞團的舞者。

布齊奇的外祖母、40歲的丹尼爾斯（Sadia Daniels）說：「我的父母是在舞團里認識的，我在舞團中出生，我的孩子和孫子們也是如此。」

她說：「只有封城措施才會讓我們無法表演…今年我們重回正軌。」她還說，除了疫情期間，自己自出生以來從未錯過這場遊行。

這個慶祝活動源自殖民時代。當時奴隸（其中有些人被強行從東南亞帶到非洲南端）獲准在元旦後的隔天放鬆玩樂，因此他們會利用這個難得的休假時間精心打扮、跳舞唱歌。

如今這項活動升級為開普敦的多元文化慶典，也標誌為期數周比賽的開端，吟遊詩人將角逐最佳表演團體的稱號。

嘉年華會主辦單位主管甘貝諾（Muneeb Gambeno）表示：「COVID-19對每個人都帶來毀滅性的影響…許多人都是為這場盛會而生。現在大家一定充滿熱情與期待，準備好迎接有史以來最熱鬧的嘉年華會。」（譯者：施施/核稿：陳政一）

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