委內瑞拉總統馬杜洛：願與美國關係正常化

（法新社卡拉卡斯1日電） 委內瑞拉總統馬杜洛在一段播出的採訪中說，儘管美國持續制裁使委內瑞拉陷入癱瘓，但他願努力實現與美國關係正常化。

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法新社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）發表這番話的前幾天，委內瑞拉反對派才投票罷黜自家領袖瓜伊多（Juan Guaido）和他所領導的「臨時政府」。馬杜洛2018年在爭議性選舉連任後，含美國在內、以西方為主的數十個國家承認瓜伊多為委內瑞拉合法領導人。

馬杜洛在委內瑞拉國營電視台播出的訪問中說：「委內瑞拉已完全準備好，要採取步驟與現任的美國政府朝外交、領事和政治關係正常化邁進，也願與日後的美國政府開展相同工作。」

馬杜洛2019年與美國斷絕關係，因時任美國總統川普（Donald Trump）承認瓜伊多為委內瑞拉「臨時總統」。

美國當初為逼馬杜洛下台，對委內瑞拉實施包括石油禁運在內的一系列制裁。

儘管現任的拜登政府仍維持不承認馬杜洛政府的立場，但美國去年派代表到委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）與馬杜洛會面，談判換囚及其他議題。

馬杜洛說：「我們會準備最高層級對話，建立相互尊重的關係，希望美國能看到這一線光明、翻過這一頁，把他們的極端主義政策放一邊，對委內瑞拉採取更務實的政策。」

委內瑞拉的國民議會（National Assembly）掌握於反對派之手。反對派4個主要政黨中有3個在上周5表決通過，結束瓜伊多的臨時政府。

國民議會的成員仍為2015年所選出的議員，整個國民議會目前很大程度僅屬象徵性，因為馬杜洛後來另成立忠於他的立法機構取代國民議會的國會功能，不過國民議會仍保有對委內瑞拉部分海外資產的控制權。（譯者：林沂鋒/核稿：陳亦偉）

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