最後一個邊關解封 委內瑞拉哥倫比亞盼重振貿易

（法新社委內瑞拉烏瑞尼亞1日電） 委內瑞拉和哥倫比亞今天重啟兩國邊界上最後一段封鎖的邊關。當地因外交爭端而關閉多年，在的新領導階層下而得到解決。

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法新社報導，掛着兩國牌照的車輛穿過阿塔納西奧-吉拉爾杜特大橋（Atanasio Girardot）時，駕駛人按喇叭、乘客揮舞旗幟歡欣通過。

過去兩國關係緊繃時，這座橋被設置貨櫃阻隔通行。又名堤恩狄塔斯（Tienditas）的這座橋，是自去年兩國重拾外交關係以來最後一處還沒打通的邊關。

這道邊關7年前局部封閉、2019年徹底堵絕。當時的哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）質疑委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）2018年當選連任正當性，馬杜洛隨即中斷兩國外交關係。

哥倫比亞首位左派總統裴卓（Gustavo Petro）去年一上任，就尋求重建兩國關係，並推動重開邊境。

過去只有行人才能通行的邊關，2022年9月26日恢復貨車通行，空中交通也自此恢復。

兩國也都希望重振雙邊貿易；雙邊貿易額2008年時曾達72億美元，但從此一路崩盤。（譯者：紀錦玲）

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