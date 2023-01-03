以色列極端主義部長訪艾格撒清真寺挨批挑釁

（法新社耶路撒冷3日電） 以色列極右翼國家安全部長班吉維爾今天不顧可能引發暴力的警告，參訪了耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）。巴勒斯坦方面譴責這是挑釁行為。

廣告 繼續瀏覽後續

以色列新消息報網站（Ynet）刊登了班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）在重重保安護衛下參訪當地的照片。

艾格撒清真寺是伊斯蘭教第3大聖地，僅次於麥加（Mecca）和麥地那（Medina），因為建在兩座猶太古聖殿遺址上，當地同時也是猶太教最神聖場所。

班吉維爾的發言人證實，這是班吉維爾上周就任部長以來，首度參訪艾格撒清真寺。

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯組織（Hamas）曾警告，以色列官員參訪艾格撒清真寺將觸碰「紅線」。但班吉維爾透過聲明說：「我們的政府不會屈服於哈瑪斯的威脅。」

曾任以色列總理的反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）先前提醒，若班吉維爾參訪艾格撒清真寺，將挑起暴力。

艾格撒清真寺只允許舉行穆斯林宗教儀式。目前並無跡象顯示班吉維爾在參訪期間有禱告行為。

巴勒斯坦外交部指出，「強烈譴責抱持極端主義立場的部長班吉維爾闖入艾格撒清真寺，此舉被視為前所未見的挑釁及衝突的危險升級」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上周聯合極右翼和宗教政黨組成新政府，班吉維爾等一眾官員宣誓就職。

班吉維爾長期呼籲讓更多猶太人進入艾格撒清真寺；巴勒斯坦人視之為挑釁，以及以色列全面掌控清真寺院區的前兆。

猶太教拉比大多不準猶太人在艾格撒清真寺一帶禱告，不過近年興起一股運動，有愈來愈多猶太人贊成在那裡舉行儀式。

巴勒斯坦抗議群眾和以色列安全部隊經常在艾格撒清真寺爆發衝突，最近一次是在去年4月。

© 2023 AFP