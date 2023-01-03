古巴移民湧入 美佛州國家公園被迫暫時關閉

（法新社華盛頓2日電） 美國當局今天宣布，由於愈來愈多來自古巴的船隻抵達，位於佛羅里達州以西、由一群島嶼組成的干龜島國家公園（Dry Tortugas National Park）將持續關閉。

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這座偏遠的國家公園以其傑弗遜堡（Fort Jefferson）聞名，位於佛州最南端城市西島市（Key West）以西約110公里、古巴首都哈瓦那（Havana）以北僅160多公里處。

美國國家公園管理局（National Park Service）透過聲明表示，「執法與醫療人員對過去幾天抵達干龜島國家公園的約300名移民進行評估、提供照護並協調運送至西島市之際，公園將暫時對外關閉」。

聲明還說：「該公園和佛羅里達島礁（Florida Keys）其他地方一樣，近日來從古巴搭船抵達、在干龜島國家公園島嶼登陸的人有上升趨勢。」

古巴正遭遇1990年代迄今最嚴重的經濟危機，過去幾年居民逃往美國的人數創新高，不過多數抵達美國的古巴人是經墨西哥由陸路抵達。

不過，還是有數以千計古巴人循危險的海路搭船前往佛州，許多人被美國海岸防衛隊（US Coast Guard）攔截，或在登陸時遭美國當局拘留。

光是2022年10月初到12月底，美國海岸防衛隊就拘留了3700多名古巴人。

© 2023 AFP