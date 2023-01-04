巴西總統魯拉月底將訪阿根廷 美、葡和中國行緊隨其後

（法新社巴西利亞3日電） 巴西官員今天表示，總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）1月底將對阿根廷展開首次正式訪問，隨後將造訪美國、葡萄牙和中國。

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現年77歲的魯拉將在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），出席本月23日至24日舉行的拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（Community of Latin American and Caribbean States, CELAC）峰會。

左派的魯拉元旦宣誓就職，這是他第3度出任巴西總統。總統辦公室的消息人士表示，魯拉將在華盛頓會見美國總統拜登，但目前「尚未敲定日期」。

同一消息來源補充說，魯拉將會在「3月之後」訪問巴西最大貿易夥伴中國。

巴西總統府也證實，魯拉將於4月22日至25日訪問葡萄牙。

魯拉曾於2003年至2010年間兩度領導這個拉丁美洲最大經濟體，在極右翼的前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政4年後，他首度展現有意東山再起，帶領巴西重回國際舞台、擺脫孤立危機。

魯拉對國會發表就職演說時表示，他將透過重啟「南美洲區域整合」及「與美國、歐洲共同體和中國的高度積極對話」，賦予巴西在全球的新角色。

巴西新任外交部長維艾拉（Mauro Vieira）昨天在就職典禮上表示，在經歷這次「前所未有的挫折」之後，巴西將面臨「巨大的重建工作」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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