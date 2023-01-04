本篤十六世辭世後方濟各面對新局 保守派挑戰仍在

（法新社梵蒂岡4日電） 前羅馬天主教教宗本篤十六世辭世後，教宗方濟各進入領導教會新階段，擺脫與前任教宗並存的限制，但保守派對方濟各改革計畫的批評可能不會結束。

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法新社報導，自從來自阿根廷的方濟各2013年出任教宗以來，他如今首度明確掌管天主教教會及13億信徒，不再有另一位身穿白衣的領袖，也就是前教宗本篤十六世，同時也在梵蒂岡。

從本篤十六世10年前意外請辭到在去年12月31日以95歲高齡去世，這位德國神學家長留在梵蒂岡引發教會內部混亂，助長「兩位教宗」的情勢，有時被方濟各的批評者利用。

義大利梵蒂岡專家波利提（Marco Politi）告訴法新社，本篤十六世的去世 「結束了一種誤解，一種模稜兩可的局面，在這種情況下， 拉辛格（Joseph Ratzinger）可以被方濟各的反對者當作標準」。拉辛格是本篤十六世的原名。

波利提說：「有像拉辛格這樣的榮休教宗（Pope Emeritus）在，加以他在教義上對教會持保守看法…實際上與方濟各的職務形成緊張關係，因為方濟各在牧靈方面非常開放。」

儘管梵蒂岡有一位在世的前教宗帶來複雜的問題，方濟各仍成功地實施一系列的改革。

但專家提醒，本篤十六世辭世不會讓方濟各政策受到批評的情況停止，特別是目前正在舉行的世界主教會議成為討論教會內部重大問題的論壇，如婦女的地位、持續的性虐待醜聞和其他問題。

波利提說，天主教保守派勢力將繼續使用請願書和宣言發聲，例如2020年5月的那項公開信，其中批評COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施阻礙公民自由。

波利提說：「天主教教會的內戰仍然持續，有一些勢力希望方濟各離開，並希望影響下一次樞機主教選舉教宗的秘密會議。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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