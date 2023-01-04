美國消費性電子展5大吸睛亮點

（法新社拉斯維加斯4日電） 全球最大科技界盛事「消費性電子展」（CES）本周將在美國拉斯維加斯揭幕，將展出自駕車、元宇宙等新技術，有望吸引超過10萬人共襄盛舉。

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消費性電子展將於1月5日至8日登場，是國際最大年度消費電子大展，每年都會吸引全球大廠或新創團隊參展爭取訂單，主辦單位期望重溫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的展場風采。

以下是5大必看亮點：

●規模多大？

2020年1月，消費性電子展趕在全球多數地區祭出COVID-19防疫封鎖措施前數周登場，當時吸引11萬7000多人參與盛會。

受疫情影響，2021年消費性電子展首度全面改為線上展覽，直到去年才采實體、線上雙軌並行，但因Omicron變異株疫情升溫，僅吸引約4萬人參加。

主辦單位、美國消費科技協會（Consumer Technology Association）總裁夏皮洛（Gary Shapiro）表示，「人們對於消費性電子展回歸拉斯維加斯感到興奮，這次展覽將震撼人心」，期盼這回將吸引超過10萬人共襄盛舉。

●汽車展

今年參展車商將創史上新高，近300家參展商將齊聚一堂，參加由斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、BMW和其他重量級車商舉辦的主題活動。

顧問公司埃森哲（Accenture）平台策略主管亞洛維茨（Kevan Yalowitz）說：「今年，你會感到彷佛置身真正的車展。」

儘管在實現自動駕駛汽車上路的承諾方面，花了比原本預期要長的時間，但各家公司持續在取代人類駕駛領域推動創新；車用軟體將成另一大亮點，未來這些軟體將可遠端更新汽車操作系統，就像更新筆記型電腦或智慧型手機一樣。

●Meta的元宇宙

虛擬實境主宰去年的消費性電子展，不同企業打造的頭戴式裝置，讓使用者沉浸在虛擬實境的世界裡。外界認為，這可能成為未來上網模式。

不過就在1年後，對元宇宙的盲目信仰因臉書母公司Meta遭遇困境而受到打擊，Meta將公司的未來押在建立所有人都能接受的虛擬世界上。

創意策略公司（Creative Strategies Inc.）分析師米拉奈西（Carolina Milanesi）表示，儘管Meta下了很大的賭注，但元宇宙目前「仍非主流」；當Meta及其他人繼續試圖說服懷疑論者，虛擬世界將持續在消費性電子展中佔有一席之地。

●跨設備連結革命

去年，一場革命正悄悄發生，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）去年10月針對Matter的新規範達成共識，代表專為亞馬遜的語音智慧助理Alexa或專為Google Nest智慧音箱打造的設備，現在可跨平台操作，為開發人員開啟巨大商機。

美國研究公司Techsponential分析師格林加特（Avi Greengart）表示：「首版新標準已發布，少數產品已通過認證，在消費性電子展上還會有更多產品亮相。」

●綠色科技

消費技術在因應氣候變遷挑戰方面的重要性，一直以來都是消費性電子展不斷出現的主題，儘管人潮不如聯網汽車或娛樂性設備這麼多。

不過，鑒於公司和政府對環境重視程度提升，環保科技也將於今年度展覽中獲得更多關注，相關企業將宣導永續發展願景並指出產品中使用哪些可回收材料及其低碳足跡。

© 2023 AFP