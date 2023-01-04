菲律賓整肅警方貪腐勢力 當局籲高階警官請辭

（法新社馬尼拉4日電） 菲律賓政府整肅警方涉及非法毒品交易的貪腐勢力，要求約300名高階警官「禮貌性」請辭，接受審查。 菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內強力掃毒，新總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）上台後，蕭規曹隨。

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菲國當局調查發現「少數」警官捲入毒品交易，內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos）呼籲300名左右的高階警官「禮貌性」請辭。

阿巴洛斯說，這些警官可以繼續上班，不過同時會有一個5人小組審閱他們的紀錄，一旦發現罪證，將會接受他們的辭呈。

阿巴洛斯在馬尼拉國家警察總部的記者會上表示：「倘若未涉及，就無須擔心。」

他還說，任何未遞出辭呈者「將有嫌疑」。

阿巴洛斯說這種方式雖激進，但是比較快速的方式。因為之前針對貪污警官的調查不但耗時，也徒勞無功。

這並不是菲律賓當局首次以這類嚴厲手段整頓警方。

前總統羅慕斯（Fidel Ramos）在1990年代初期整頓警方，下令所有年齡超過56歲的警官，或任職超過30年的警察辭職。當時的國家警察首長和其他9名高級警官因而請辭。

阿巴洛斯說，這項計畫是國家警察總長阿祖林（Rodolfo Azurin）和其他高級警官所提議。他說，阿祖林預期也將遞出辭呈，並且接受審查。

「這是唯一快速整頓警方的方法。當你的夥伴在背後放槍，戰爭將很難打下去。」

菲律賓企業風險和安全顧問公司Philippine Strategic Associates主任羅慕斯-瓊斯（Sam Ramos-Jones）表示：「若無人辭職，他將更有理由以強硬手段打擊貪腐。」他指的是訴諸法院。 他指出，雖然這個方法本身無法根除警方貪腐勢力，但可以「向低階警官釋出訊息，那就是前朝或許可以容忍的行徑，現在已不再是。」

© 2023 AFP