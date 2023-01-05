聲援示威被捕 伊朗影後獲釋

（法新社巴黎4日電） 律師表示，先前因支持聲援庫德族女子艾米尼的示威運動，而被關押近3周的伊朗影後塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti），今天已獲當局釋放。

廣告 繼續瀏覽後續

塔蘭妮阿莉多絲蒂屢次對22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發的示威浪潮表達支持，去年12月17日因「發布虛假扭曲內容並煽動混亂」而遭拘留。

律師米諾伊（Zahra Minooee）告訴伊朗學生通訊社（ISNA）：「我的委託人今天（星期三）獲得保釋。」

包括「東方報」（Shargh）在內的伊朗媒體刊登照片，顯示塔蘭妮阿莉多絲蒂手捧鮮花走出德黑蘭的伊文（Evin）監獄，她沒戴伊斯蘭頭巾，顯然是在藐視伊朗嚴格的着裝規定。

照片顯示，仍在國內的伊朗電影業知名人物前來歡迎她，其中包括導演哈吉吉（Mani Haghighi）和薩伊德盧斯塔伊（Saeed Roustayi）。還有照片拍到她搭車離開時吐舌，比出代表勝利的V手勢。

塔蘭妮阿莉多絲蒂是伊朗電影界最受讚譽的明星之一，數度在名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）的電影作品中演出，包括「新居風暴」（The Salesman），該片贏得2017年美國奧斯卡金像獎最佳外語片。

塔蘭妮阿莉多絲蒂遭拘留引發電影業強烈抗議，並加劇人們對當局鎮壓3個多月示威活動的擔憂。至今示威已導致數千人被捕。

© 2023 AFP