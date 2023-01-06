多多益善 亞洲各觀光勝地引頸期盼中國遊客

（法新社東京6日電） 中國將於1月8日取消入境核酸檢測、集中隔離並將逐步恢復公民出境旅遊。東京淺草觀光區的漫畫家東谷雅史正複習他的中文，準備迎接久違的中國遊客。

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東谷邊在幾分鐘內畫完一幅漫畫人像邊笑說：「我們已習慣把中文『你好』掛嘴邊。」

日本2019年有近960萬人次中國遊客到訪，與2003年45萬人次不可同日而語，也成為日本外國觀光客最大宗來源。

東谷估計在疫情前，他的客人里約2成是來自中國，他跟員工除彼此練習外，也會藉由與中國客人的互動習得中文。先前疫情期間東谷被迫裁減員工，因此這次即便會有些擔心對方帶來疫情，他仍期待中國遊客回籠。

他告訴法新社：「會有點擔心防疫措施需更仔細，倒是完全不怕中國遊客人數會多到無法負荷。」

北京當局去年12月底宣布鬆綁防疫入境限制措施後，中國民眾搜尋赴日、韓、港澳與泰國旅遊的流量暴增。

除日本外，南韓是另一倚重中國遊客的亞洲國家，中國遊客在疫情前佔南韓所有外籍遊客約1/3；泰國與印尼疫情前的整體外國遊客里，中國遊客都排進前三名。

在首爾市中心鬧區明洞（Myeongdong）賣可麗餅的孫景洛（Son Kyung-rak,音譯）說，他們已在準備迎接中國遊客湧現；24歲的他告訴法新社：「我們會招聘人手和備料。中國遊客是我們最主要的消費客群，所以多多益善。」

目前包括美歐及日、韓等好幾國的當局有鑒中國疫情復燃，將對來自中國的人員實施需持有核酸檢測陰性證明、落地後接受核酸檢測等相關入境防疫管制。

但像印尼等其他亞洲熱門觀光地已決定不對中國遊客實施防疫限制。

印尼的�Q里島在疫情前每年會有200萬人次中國遊客到訪，如今當地的餐廳業者對中國遊客回籠翹首以盼。

在�Q里島金巴蘭（Jimbaran）海灘開海鮮餐廳的卡迪克（Kadek Sucana）說：「疫情之前會有大批中國顧客前來..一天少說100到200人跑不了。」他希望中國遊客能再次讓餐廳高朋滿座。

同樣不實施入境防疫管制的泰國則希望今年能迎來500萬人次中國遊客，儘管這個數量還不到2019年一半。

泰國在疫情前國家整體收入有近20%仰賴觀光，中國遊客是外籍遊客最大宗。衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）說：「這是重振我國經濟、回血近3年損失的大好機會。」

© 2023 AFP