拜登：拒絕非法移民 每月3萬名額供中南美4國

（法新社華盛頓5日電） 美國總統拜登今天一面警告非法移民遠離邊境，同時也提供來自中南美洲4個貧困國家移民合法入境管道；拜登政府微妙拿捏敏感移民議題。

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法新社報導，面對一邊是反移民的共和黨人，另一邊卻是主張人權加碼的民主黨左派，拜登尋求精準拿捏移民政策。外界預期拜登不久就會宣布爭取連任。

拜登今天一面稱美國移民制度「破洞百出」，一面也宣布趕在北美領袖峰會前夕，將於8日視察位於德州的美墨邊境小鎮艾爾帕索（El Paso）。這次在墨西哥市（Mexico City）舉行的北美領袖峰會，有關邊境安全將是主要議題。

拜登表示根據他的新計畫，移民限制政策「第42法案」（Title 42）將進一步擴大，賦予邊防人員可即刻把想經陸路入境非法移民阻絕拒境外的權限；但第42法案本身就頗具爭議性。

拜登在白宮發表談話警告非法移民：「別就這樣大搖大擺跑來邊界。」

白宮希望加強措施阻止大量非法移民抵達美國，這些非法尋求庇者的數量不斷創新高，他們通常在人蛇集團安排下，經過危險長途跋涉後抵達美國。

為安撫黨內左派批評，拜登表示每月將供3萬個名額，讓來自古巴、海地、尼加拉瓜與委內瑞拉的移民合法入境。他們必須先在自己的國家提出申請、需有美國籍的保證人，同時還要接受身家背景調查。

拜登說：「這是安全、人道，也有效的方法。」他還說要完全改善移民制度，尚有賴國會立法並增撥資金用於邊境和相關基礎設施。（譯者：紀錦玲）

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