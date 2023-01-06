被指算計和卑鄙 哈利王子回憶錄飽受英媒批評

（法新社倫敦6日電） 英國哈利王子即將上架的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）今天遭到英國媒體和評論家嚴厲批評，稱這本書「報復性強」且是「精心算計」，而王室則對廣泛外泄的書中內容不置一詞。

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哈利王子（Prince Harry）的回憶錄原定10日正式發行，但因西班牙文版已在西班牙錯誤開賣，而致書中內容外泄，並在這幾天登上報紙頭條和廣播節目。

諸如哈利聲稱2019年與兄長現任王儲威廉王子（Prince William）起爭執並被對方推倒在地，以及他如何失去童貞、曾經吸毒與曾在阿富汗擊斃25名塔利班分子等爆料，同時招致了譴責和嘲笑。

這是哈利的母親黛安娜王妃（Princess Diana）1992年與作家莫頓（Andrew Morton）合作推出自傳「黛安娜：她的真實故事」（Diana：Her True Story，暫譯）以來，最重要一部和英國王室成員有關的書籍。

作家威爾森（A.N. Wilson）稱哈利這本由他人代筆的回憶錄「精心算計而且卑鄙」，是一本「惡毒」的書。

他在「每日郵報」（Daily Mail）撰文指出：「哈利做出將自己與王室不和『搬上檯面』這樣愚蠢至極的決定後，無疑處於巨大壓力…必須噴出儘可能多的惡意。」

「但這使得他令人感到驚駭。無論他有何意圖，這都會使我們同情王室而不是他。」

「太陽報」（The Sun）則表示，儘管現年38歲的哈利因童年喪母且必須在大眾目光下哀悼母親而蒙受創傷，令人們同情他；「但這也無法成為他選擇摧毀性與報復的道路、為了數以百萬計美元而出賣家人的正當理由」。

「太陽報」社論指出，哈利的說詞「有無數不一致之處」，並奉勸哈利聽從朋友的勸告，即「為了他自己好，還是罷手吧」。

「每日郵報」專欄作家莫伊爾（Jan Moir）說，在哈利和妻子梅根（Meghan）出現在各種節目和訪談中並向王室開火後，如今推出「備胎」一書實在是「歹戲拖棚」。

「衛報」（The Guardian）專欄作家辛斯利夫（Gaby Hinsliff）表示，這本回憶錄已經超越「尷尬公共利益」的議題，而成了「家醜外揚」。

© 2023 AFP