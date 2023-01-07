眾院議長難產 共和黨內鬨被控一如2年前製造混亂

（法新社華盛頓6日電） 美國國會大廈襲擊案今天滿2周年，民主黨將這起事件與共和黨聯邦眾議員內鬨、試圖癱瘓眾院議長選舉做連結。所幸歷經4天15輪投票後，共和黨領袖麥卡錫終獲選議長。

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去年11月大選中，共和黨拿下聯邦眾議院微弱多數優勢，但隨共和黨內鬥進入第4天，議長人選截至今天稍早仍難產，主流派擁護的麥卡錫（Kevin McCarthy）在前14輪投票中短少11張選票，約有20名黨內強硬保守派人士阻攔他的議長之路。

歷經4天15輪投票，麥卡錫今天終於擺平黨內極右勢力杯葛，以216票過半票數如願執起聯邦眾議院議長槌，讓這場164年以來拖延最久的議長選舉落幕。

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，國會大廈襲擊案屆滿2周年，應作為共和黨人拒絕極端主義的「警鐘」。國會大廈襲擊案發生時，前總統川普（Donald Trump）的支持者洗劫國會大廈。

不過，舒默補充道：「不幸的是，眾議院共和黨人本周製造的極度混亂局面，只不過又一次提供例證，說明他們黨內否認大選結果的極端主義者，是如何讓整個黨陷入混亂，令他們無法執政。」

前華府警官法諾（Michael Fanone）在國會大廈襲擊案中遭到暴徒襲擊後，開始直言不諱地批評川普及其國會盟友。他表示，眾院危機顯示共和黨人不僅「性格暴躁，甚至不受控制」。

© 2023 AFP