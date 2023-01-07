美國國會遇襲案兩周年 拜登稱無法容忍政治暴力

（法新社華盛頓6日電） 美國國會山莊暴力攻擊事件發生兩周年，總統拜登今天表揚當時擊退前總統川普支持者的警察，他說美國「無法容忍」政治暴力。

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在白宮舉行莊重儀式之際，一群共和黨籍國會議員讓聯邦眾議院陷入僵局，遲遲選不出議長，其中不乏仍支持川普不實聲稱2020年大選是騙局的共和黨人。

拜登演講時說：「儘管我們意見分歧，仍必須口徑一致表明…美國絕對、完全無法容忍選民遭受恫嚇…和政治暴力。」

拜登頒發14枚總統公民獎章（Presidential Citizens Medal），表彰2021年1月6日在國會山莊值勤的警官，以及公開反擊川普試圖推翻他2020年敗選結果的人。總統公民獎章是美國位階第2高的平民榮譽，僅次於總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）。

拜登對獲獎者說：「你們的名字將流傳於世。」受獎者包括自國會致命遇襲案後因發起活動、或因出現在電視轉播的國會調查聽證會上而聞名全國的人。

部分獲獎者是民選官員與選務人員，他們在川普與盟友試圖阻擋拜登勝選結果獲得認證的一些州服務。

拜登說：「美國是擁有法治而不是一團混亂的土地。」

有3枚獎章追授給因應國會暴動案的警官，其中兩人在案發後輕生，另一人是西肯尼克（Brian Sicknick），他在國會遇襲隔天中風身亡。

西肯尼克的女友今天對兩名男子與川普提告，向每名被告索賠1000萬美元（約新台幣3億985萬元）。

那兩名男子已就國會攻擊案相關罪名認罪；西肯尼克的女友指控川普蓄意激起支持群眾的情緒，慫恿他們發動攻擊。

© 2023 AFP