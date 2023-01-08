以色列民眾街頭示威 抗議歷來最右傾新政府

（法新社特拉維夫7日電） 以色列數以千計民眾今天走上街頭，抗議總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）新組成、被視為以國歷來最右傾的政府。

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法新社報導，抗議者在濱海城市特拉維夫（Tel Aviv）揮舞着標語，上面寫着「民主瀕危」和「一起反對法西斯主義和種族隔離」。

一些人揮舞着以色列國旗和彩虹旗，另些人則高舉寫着「犯罪總理」的大型布條；這是過去幾年以色列民眾定期舉行示威活動抗議尼坦雅胡時所普遍使用的口號。

尼坦雅胡去年11月1日勝選，上個月底與極右翼和極端正統猶太政黨組成聯合政府，這些政黨的部份人士現在在尼坦雅胡的內閣中擔任重要部會首長。

其中還包括一名去年底承認逃稅的政治人物及一群極右翼人士，其中一人家中還曾掛着屠殺數十名巴勒斯坦信徒的一名男性畫像。

現年73歲的尼坦雅胡被控貪腐，目前官司纏身，他是以色列歷來任期最久的總理，分別在1996年至1999年、2009年至2021年執政。

在特拉維夫科技業工作的抗議民眾奧默（Omer）說：「極端分子開始部署他們的勢力，而這些人並不是多數。」

尼坦雅胡新政府已經宣布打算在被佔領的約旦河西岸一帶推行擴張屯墾政策，並實施社會改革，這讓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群成員及支持者都感到擔憂。（譯者：紀錦玲)

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