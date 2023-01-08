伊朗又處決兩人 包括空手道冠軍

（法新社巴黎7日電） 伊朗今天以去年11月殺害一名安全部隊成員為由處決兩人，其中一人曾是空手道冠軍，兩人都與艾米尼之死引發的全國抗議潮有關。

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年9月中旬疑因未戴好頭巾，遭德黑蘭宗教警察逮捕，並於拘留期間死亡，民眾指控警方毒打艾米尼致死，但當局否認。艾米尼之死引發全國大規模示威。

伊朗「米珊報」（Mizan）網站報導，兩名男子卡拉米（Mohammad Mehdi Karami）和侯西尼（Seyed Mohammad Hosseini）今晨受到絞刑，他們是導致阿賈米安（Ruhollah Ajamian）殉職的主犯。

檢方表示，27歲的民兵阿賈米安被一群悼念抗議人士納加菲（Hadis Najafi）的群眾剝光衣服遊街示眾並且殺害。

阿賈米安屬於巴斯傑（Basij）準軍事部隊民兵組織，與伊朗強大的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）有關聯。

自伊朗爆發抗議動蕩以來，已知有4名示威者遭到處決，包括卡拉米和侯西尼。國際人權團體曾要求當局放過這兩人，但當局仍無動於衷。

「米珊報」報導，卡拉米和侯西尼在去年12月初遭判處死刑，最高法院今年1月3日維持原判。

卡拉米的父母12月曾發出影片，懇求當局饒他一命。

卡拉米的父親說卡拉米曾是國家空手道隊成員，他還告訴伊朗媒體，他們委託的律師無法取得兒子的案件資料。

這名律師在推特上說，當局不準卡拉米與家人見最後一面。

© 2023 AFP