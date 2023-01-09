伊朗處決兩名反政府示威者 歐盟討論第4波制裁

（法新社哥本哈根8日電） 伊朗政府昨天處決兩名參與「艾米尼之死」示威的男子，歐洲聯盟為此將討論對伊朗實施新一波制裁；丹麥和比利時今天也表示，將各自召見伊朗派駐兩國的大使。

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荷蘭稍早已宣布要召見伊朗大使。

丹麥外交部將於9日召見伊朗駐丹麥大使。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）告訴瑞查新聞社（Ritzau），這是為了儘可能傳達最強烈的訊息，即「對人民施暴會招致我方怒火」。

比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）在推特上發文說，伊朗處決兩人，讓她深感震驚。她說：「我們與意見一致的歐盟成員國一樣將召見伊朗大使。也正討論新一波歐盟制裁。」

荷蘭外交部長鬍克斯特拉（Wopke Hoekstra）昨天推文說，伊朗處決兩人一事令他驚駭，將召見伊朗大使「以強調我們的嚴正關切」。

胡克斯特拉還說，歐盟已準備在本月23日舉行的外交事務會議上討論第4波制裁。歐盟去年12月已因伊朗暴力鎮壓示威，對伊朗實施第3波制裁。

伊朗昨天宣布，兩名男子因於去年11月在「艾米尼之死」示威活動中殺害一名安全部隊成員，以絞刑處決完畢。

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年9月中旬疑因未戴好頭巾，遭德黑蘭宗教警察逮捕，並於拘留期間死亡，引發全國大規模示威。

伊朗的處決行動引發國際譴責，聯合國指責這是「基於強迫自白的不公平審判」。

美國表示，這次處決是「伊朗政權鎮壓示威的關鍵行動之一」。

© 2023 AFP