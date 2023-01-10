培訓中國軍方飛行員被捕 前美陸戰隊飛官質疑有政治動機

（法新社雪梨10日電） 美國前陸戰隊飛官杜甘（Daniel Edmund Duggan）被控非法培訓中國軍方飛行員，在澳洲被捕。律師今天說，杜甘認為自己是因政治動機而遭到逮捕，將對抗自澳洲引渡到美國的程序。

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杜甘去年底在澳洲被捕，現在面臨被引渡到美國的命運，他在美國被控違反武器禁運令。

54歲的杜甘是備受推崇的噴射機飛行員，他在美國陸戰隊服役12年，晉陞到少校，擔任戰術飛行教官。

2016年提出的起訴書聲稱，杜甘離開軍隊後，向「中國外籍人士」提供「防衛服務」，違反美國武器管製法律。這份起訴書到了去年12月才公開。

辯護律師米拉里斯（Dennis Miralis）今天說，杜甘遭到「任意」逮捕，看起來是華府為了取得影響中國的籌碼而採取的行動。

他在雪梨短暫出庭後對記者說：「在我們看來，這項控訴是美國在與中國進入地緣政治緊張時期之際提出。」

米拉里斯又說，杜甘對他被指控的罪名有異議，且「有鑒於指控的政治性質，杜甘沒有資格自首」。

美國政府聲稱杜甘2010年到2012年因為訓練「中華人民共和國軍方飛行員」，收到超過11萬澳幣（約新台幣235萬元）的酬勞。

根據起訴書，杜甘在中國與南非一所測試飛行學院培訓這些飛行員，希望他的6個孩子能「因此一輩子不愁吃穿」。

起訴書提到，由於他有符合「北大西洋公約組織（NATO）標準」的海軍飛行經驗，因此被延攬為教官。

杜甘2002年離開陸戰隊後遷居澳洲，取得澳洲公民身分，並在冒險飛行公司「塔斯馬尼亞捍衛戰士」（Top Gun Tasmania）工作。

根據澳洲公司紀錄，杜甘於2014年左右搬到北京。他去年10月回到澳洲，數周後，在美國政府要求下被捕。

米拉里斯說，杜甘後來被歸類為「因涉極端高風險而須受限的囚犯」。

杜甘的妻子薩菲琳（Saffrine）在網路請願，敦促澳洲檢察總長釋放杜甘，別讓他被引渡到美國。

薩菲琳寫道：「丹尼爾（Daniel，杜甘名）現在覺得自己是美國政府與中國政治紛爭下的受害者，他本身沒有錯。丹尼爾是因為放棄美國公民身分才被盯上。」

在杜甘被捕的同一周，英國與澳洲正好發布警告，指中國企圖招募退役軍方飛官。

© 2023 AFP