拜登私人律師清智庫辦公室 發現副總統任內機密文件

(法新社華盛頓9日電) 美國白宮今天表示,總統拜登的私人律師清理華府一間智庫的辦公室時,發現拜登擔任歐巴馬副總統時期的機密文件。拜登有時會把這個智庫當作辦公空間。

拜登的法律顧問索柏(Richard Sauber)說,拜登的律師去年11月清理這個辦公空間時,發現了拜登擔任副總統時期的機密文件,並把文件交給處理這類資料的國家檔案局(National Archives)。

索柏在聲明中說:「白宮正與司法部和國家檔案局合作。」

索柏稱這是「少量有機密記號的文件」,是在與賓州大學(University of Pennsylvania)有關的智庫賓州拜登外交和全球參與中心(Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement)發現的。這些文件當時擺放在「上鎖的儲藏櫃」里。

他說,「這些文件不是國家檔案局先前要求或詢問的資料」,交出文件後,拜登的律師也與當局合作,「以確保歐巴馬與拜登政府的檔案都妥善地交給檔案局」。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導,司法部長賈蘭德(Merrick Garland)已指派芝加哥聯邦檢察官檢視文件,聯邦調查局(FBI)也展開調查。根據報導,拜登的私人律師發現約10份文件,一名不願具名的知情人士說,這些文件沒有提及核子機密。

前總統川普2020年敗選後,把白宮的文件搬到他的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)住處,在遲未回應配合取迴文件的要求後,有關當局去年8月搜查他的住處。

FBI在川普的佛州俱樂部發現數以千計的政府文件,包括100多份標註機密的文件,有些還標為最高機密,其中據稱包含中國、伊朗與核子機密的敏感情資。

