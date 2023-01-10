緬甸以無證為由 判逾百洛興雅人2到5年徒刑

（法新社仰光10日電） 緬甸當局以試圖在「沒有合法證件」的情況下前往馬來西亞為由，判處包括十幾名兒童在內的112名洛興雅（Rohingya）人2到5年徒刑。

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根據「緬甸新光報」（Global New Light of Myanmar），當地警方表示，這些人上個月在緬甸南部伊洛瓦底省（Ayeyarwady）被捕，並於1月6日遭判刑。

報導指出，這些兒童在8日被移送到商業中心仰光附近的「青少年培訓學校」，不過文中沒有提到更多細節。

報導中將這群人稱為「孟加拉人」，這是對這個穆斯林少數民族的貶義詞。他們在佛教徒佔多數的緬甸被剝奪公民身分，且經常需要獲得許可才能旅行。

2017年緬甸進行軍事鎮壓，遭謀殺、性侵與縱火等駭人聽聞的故事發生在洛興雅人身上，導致數十萬人逃往鄰國孟加拉。

每年都有成千上萬的洛興雅人冒着生命危險，從緬甸和孟加拉的難民營逃往穆斯林佔多數的馬來西亞和印尼。

有關當局表示，一艘載有近200名洛興雅人、以婦孺為主的木船，8日停靠印尼西岸，這是去年11月以來的第5次。

根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR），據信去年有超過2000名洛興雅人嘗試這趟危險行程。

© 2023 AFP