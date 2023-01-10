美智庫台海戰爭兵推 共軍失敗美軍慘勝台灣被毀

（法新社華盛頓9日電） 華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一份台海戰爭兵推顯示，若美、日參戰協防，共軍2026年犯台會以失敗收場，但美軍僅止於慘勝且全球地位重創，台灣則幾近被摧毀。

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參與CSIS兵推的軍事專家們表示，參戰的美、中、日、台各方都會蒙受慘重損失。

共軍的飛彈極可能摧毀美國在日本、關島的空軍基地，擊沉至少2艘美軍航艦和10到20艘諸如驅逐艦、巡洋艦的美軍大型水面艦。日本會折損上百架軍機與20多艘艦艇，台灣的軍隊雖未屈服，但留下的是一座沒有電力與民生基礎運作的殘破島嶼。

據大多數的兵推情境顯示，共軍的犯台部隊在能佔領台灣前就被摧毀殆盡，從而無法達成奪台目標。

參與兵推的麻省理工學院安全專家海津波桑（Eric Heginbotham）說：「我們取得兩個結論：一是大多數情境下中國都不大可能達成作戰目標或佔領台北；二是參戰各方所蒙受代價都很高，連美國亦然。」

CSIS這份兵推測試24種不同情境，想定中國決定在2026年武力犯台。

但美國海軍戰爭學院學者坎西恩（Matthew Cancian）表示，兵推結果成立得有幾項重要前提。一是台灣展現堅決抵抗「否則全都是空談」，二是日本願意讓美軍從日本本土的基地發起反擊。

若無這兩大前提，坎西恩說就算美國介入也保不住台灣。

此外，這份兵推報告仍回答不了許多重要問題，例如美國是否願冒着核戰風險直接攻擊中國及大陸內地；兵推參數里美軍作戰均不涉及打中國本土。

其次，報告也直言不知美國與日本大眾是否接受的�湃緔說男�防颱灣代價。

報告指出，美國參戰蒙受的損失會傷害全球霸主地位多年，「美國很可能取的得一場慘勝，長期來看所受的傷可能比吃敗仗的中國還深」。

CSIS建議美台應立即着手強化工作，美國應強化日本與關島的基地以抵擋中國飛彈攻擊；海軍應具備更小更不易遭打擊的船艦；優先建造潛艦、優先打造能持續的轟炸機量能而非尖端戰鬥機，另改生產更廉價的戰機。

台灣也應採取類似戰略，即用更簡單武器而非昂貴的大型機艦武裝自己，因為後者難於共軍第一擊下存活。報告結論直言「陸戰應作為台灣防衛的核心」。

© 2023 AFP