美眾院議事規則過關 新議長麥卡錫通過首次考驗

（法新社華盛頓9日電） 美國國會眾議院爭議性新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy ）今天通過了對他領導眾院能力的首次考驗，議員們以220對213票通過了議事規則包裹法案。

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眾院民主黨領袖麥高文（Jim McGovern）形容，這套議事規則有如「極右派對美國的勒索」。相關表決展開之前，眾院甫歷經風波最大的一周。

麥卡錫經過了4天15輪投票，才克服極右派的反對而當選眾院議長。在共和黨新近取得主導權的眾院，議員險些為此爆發正面衝突。

身為麥卡錫在眾院副手的多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）在辯論展開時說：「上周一切討論的核心顯而易見，那就是華府四分五裂，當然這是我方的看法。」

「不僅華府四分五裂，眾院過去數年來的運轉方式也未能應對美國各地人民的問題。」

然而民主黨籍議員不滿地指出，麥卡錫為贏得議長選舉所達成的協議，嚴重限制了眾院議長所能扮演的角色，並將權力拱手讓給立場最極端的共和黨籍議員。

可公開取得的這55頁議事規則案載明共和黨在民主黨籍總統拜登剩餘任期內的當務之急，以及共和黨會採取的操作程序。

首要措施之一是成立一個委員會以調查所謂的「政府武器化」，可望將矛頭瞄準司法部對前總統川普的調查行動。

許多議事規則是標準的保守政治作風，比如有些條款規定，議員必須以撙節其他方面支出來應對某一支出增加，而不得增稅。

不過新規則中也容許任一政黨的單一議員可提案表決以期罷免議長，這是右派議員設計的一道保險，可藉此迫使麥卡錫就範。

議事規則並規定眾院須審議各項右派議題，今天稍後並將針對取消跨黨派通過的美國國稅局（IRS）追加經費案進行表決。

© 2023 AFP